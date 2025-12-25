Ici Tout Commence spoiler : Anouk remontée, elle découvre la vérité sur Loup ! (vidéo épisode du 30 décembre)



Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Anouk ne s’attendait pas ça en prenant Loup comme second dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Loup va mentir à la cheffe Revero en disant être malade afin de passer la journée avec Joséphine !











Anouk est sous le choc en découvrant la vérité, elle ne comprend pas comment il a pu la planter comme ça. Loup est désolé et assure que ça ne reproduira pas.

Anouk recadre Loup et lui annonce qu’elle ne sait pas si elle va le garder. Il doit lui faire une visite digne de ce nom de son tartare de veau pour le lendemain. Elle doit s’évanouir tellement ça l’a fait kiffer, sinon elle le remplace immédiatement !

Joséphine, qui a suggéré à Loup de mentir à Anouk, culpabilise et vient aux nouvelles… Loup minimise la réaction de la cheffe pour la rassurer.



