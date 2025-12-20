Ici Tout Commence spoilers : Coline découvre la vérité, un terrible drame, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 22 au 26 décembre 2025)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 22 au 26 décembre 2025 – Déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir. Notez que la chaîne diffusera exceptionnellement 2 épisodes dès 18h05 lundi.











On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par Amaury, qui n’a pas dit son dernier mot et dévoile le plan de Gaspard et César à Coline pendant le mariage de Carla et Bérénice ! Il annonce à Coline que César l’a draguée uniquement pour les séparer ! Coline est sous le choc.

Et alors qu’Amaury frappe César, Rose s’interpose et Amaury la pousse, elle fait une chute impressionnante et perd connaissance ! Elle est hospitalisée d’urgence, le mariage est reporté.

Pendant ce temps là, Joséphine prépare une jolie surprise pour Loup. Elle veut faire venir sa petite soeur, Thaïs, pour Noël.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 décembre 2025

Lundi 22 décembre 2025 à 18h05 (épisode 1332) : Au mariage, Amaury lâche une bombe. En cuisine, Loup tire son épingle du jeu. Alice navigue en eaux troubles.

Lundi 22 décembre 2025 à 18h35 (épisode 1333) : Pour Noël, César voit grand. Avant le jour « J », Carla et Bérénice touchent du bois. Joséphine force le destin.

Mardi 23 décembre 2025 (épisode 1334) : Pour le mariage, Coline fait d’une pierre deux coups. Au Secret Santa, Tom fait une fleur. Sous pression, Ninon part sur du fait maison.

Mercredi 24 décembre 2025 (épisode 1335) : En cuisine, Coline grossit les rangs. Le 26 décembre, Jeanne fait honneur aux traditions. Au réveillon, Loup se ronge les sangs.

Jeudi 25 décembre 2025 (épisode 1336) : Lors de la cérémonie, Carla met son grain de sel. Pour Ninon, Gary tient la chandelle. A L’atelier, Fleur réalise son rêve.

Vendredi 26 décembre 2025 (épisode 1337) : A L’institut, Coline tourne la page. Joséphine veut garder ses distances. Chez les Jourdain, Bianca fait un pas vers Léonard.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 22 au 26 décembre 2025

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici