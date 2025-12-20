Audiences 19 décembre 2025 : « Les trois brestoises » leader, « Bataille Navale » en chute

Audiences 19 décembre 2025 – C’est France 2 est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec le téléfilm inédit « Les trois brestoises », qui a captivé 4,49 millions de téléspectateurs pour 25,8% de pda.


C’est devant France 3 avec la demi-finale du « Grand concours des régions : la meilleure chorale de France 2025 », qui a intéressé 1,44 million de téléspectateurs pour 9,3% de pda.

Audiences 19 décembre 2025 : « Les trois brestoises » loin devant « Bataille Navale »
Capture FTV


Audiences 19 décembre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec le jeu d’Arthur « Bataille Navale », qui chute en deuxième semaine à 1,37 million de téléspectateurs pour 7,8%.

M6 suit avec la finale de « Pékin Express : la route des glaces », suivi par 1,31 million de téléspectateurs pour 7,3% de pda. C’est en baisse sur une semaine.


