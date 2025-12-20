Star Academy estimations : qui seront les nominés ce soir ? De gros écarts ! (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que le prime aura lieu ce soir avec des face à face qui s’annoncent intenses ! Rappelons qu’à l’issue de ces duels, 4 élèves – ceux qui auront eu le moins de votes du public dans chaque face à face – se retrouveront nominés et que l’un d’eux quittera l’aventure ! Seule Anouk, immunisée, est certaine de passer Noël au château.











Et actuellement selon nos sondages, à titre purement indicatif, on peut dire que vos avis sur les duels sont très tranchés ! Victor reste très loin devant Théo avec actuellement 60% des votes de notre sondage.

De son côté, Bastiaan est lui aussi en avance sur Léa avec 62,5%. Face à Jeanne, Ambre reste largement favorite avec pas moins de 73%. Et enfin Sarah a elle aussi une jolie avance sur Mélissa avec 59% des votes de notre sondage.

Si l’on en croit ces résultats, il y a de grandes chances que Théo, Jeanne, Léa et Mélissa soient nominés ce soir. Mais évidemment, rien n’est joué d’avance et tout peut arriver ce soir pendant le prime, où les votes ouvriront pendant chaque duel.



Qui souhaitez-vous voir poursuivre l’aventure et passer Noël au château ? Continuez à partager votre avis en participant à nos sondages.

Sondages semaine 9

🔴 Victor face à Théo

🔴 Bastiaan face à Léa

🔴 Ambre face à Jeanne

🔴 Mélissa face à Sarah

Rendez-vous à 17h15 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.