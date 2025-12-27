Star Academy du 27 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 27 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens.











Direction le plateau du prime pour certains, pour débuter les répétitions des évaluations qui auront lieu en direct ce soir. Ambre répète une version piano / voix des « Magnolias » de Claude François.

Victor enchaine avec « All I Ask » d’Adele. Pendant ce temps là au château, Anouk, Léa et Théo ont un cours de sport avec Ladji. Anouk est en retard tandis que Théo est malade.

Anouk prépare des oeufs brouillés pour Théo, qui est mal et craint le prime en étant malade. Ils rejoignent ensuite les autres sur le plateau du prime.



Mélissa répète son évaluation sur « Les maux bleus ». Et Sarah répète la sienne.

Ambre, Victor et Mélissa rentrent les premiers au château. Ils décident de se mettre en cuisine pour faire des biscuits de Noël et une brioche.

En plateau, Bastiaan répète. Anouk enchaine. Plus tard, Bastiaan, Anouk et Sarah rentrent au château et découvrent les biscuits faits par les autres. Ils les décorent !

Bastiaan et Mélissa vont ensuite en salle de danse pour répéter. En plateau, Théo est toujours mal mais Lucie tente de le rassurer. Il interprète « J’ai encore rêvé d’elle » au piano. Et Léa répète sa carte blanche.

Au château, écriture des lettres en cas d’élimination. Et c’est l’heure de faire les bagages !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 27 décembre

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 16h05 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.