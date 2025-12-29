La meilleure boulangerie de France du 29 décembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?



La meilleure boulangerie de France du 29 décembre 2025 – Bruno Cormerais, Chiara Serpaggi et Michel Sarran vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Pour cette huitième semaine de compétition, le jury se rend en Auvergne.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







La meilleure boulangerie de France du 29 décembre 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 8ème semaine de la saison, le jury est en Auvergne.

🔵 Lundi, direction l’Auvergne, à la rencontre des deux premières boulangeries de la semaine. Ces artisans vont s’affronter, et le meilleur d’entre eux décro­chera sa place pour la grande délibération finale de vendredi !



VIDÉO la bande-annonce de la semaine

"Vous voulez que je lui dise qu'on est en plein tournage ?"

Bruno assure le standard de cette boulangerie 😂#LMBF, du lundi au vendredi à 18:35 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/egSVz7UWGt — M6 (@M6) December 29, 2025

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter l’Auvergne pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour une nouvelle odyssée gourmande à travers les régions françaises. Cette nouvelle saison mettra de nouveau en lumière des boulangeries d’exception, tout en valorisant le terroir, l’excellence artisanale et la diversité du patrimoine culinaire de l’Hexagone. Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi fait son entrée aux côtés de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera aussi ponctuellement enrichie par la participation du chef Danny Khezzar, invité à partager cette expérience singulière.