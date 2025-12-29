Star Academy du 29 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 29 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens. Suite du Débrief de Marlène en compagnie de Matthieu Gonet.











Pour l’évaluation d’Ambre sur « Les magnolias » en version piano / voix, elle est très contente d’elle. Marlène a adoré mais elle est perturbée par sa respiration, Matthieu est d’accord.

Pour Léa sur « Chandelier », Matthieu annonce ne pas avoir vu une candidate mais une artiste ! Marlène l’a trouvée incroyable.

Pour Anouk sur « L’amour existe encore », Marlène parle de l’interprétation. Matthieu a ressenti de la fragilité mais parle d’un très beau moment.



Théo avoue être malade et il l’était déjà sur le prime. Il avoue que c’est dur de voir sa presta, qui n’est pas réussie. Matthieu aime le fait qu’il se soit appropriée la chanson.

Pour la carte blanche de Léa, elle avoue avoir pris un plaisir fou. Matthieu note quelques petits soucis avec sa voix et lui donne des conseils. Marlène a adoré.

Pour la battle du top 3, Matthieu et Marlène leur donnent des petits conseils.

Michaël débarque ensuite pour l’annonce des évaluations de la semaine. Il y aura 3 évaluations, une par matière, dès lundi ! Lundi matin, place au théâtre après un cours d’Oscar Sisto et en présence de Papy et Hugues. Lundi après-midi, cours de danse avec Kamel Ouali suivi de l’évaluation en présence de Jonathan et Malika. Et mardi matin, évaluation de chant avec la présence de Matthieu Gonet et Cécile Chaduteau.

Michaël ajoute qu’Ambre fera sa carte blanche avec Kamel, et il choisira aussi un élève pour un tableau chanté / dansé.

Les élèves se mettent directement à répéter les chansons des évaluations : ils ont au choix « Je t’aime » de Lara Fabian, « Il y a trop de gens qui t’aiment » d’Hélène Ségara, « SOS d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine, « Casser la voix » de Patrick Bruel, et « Lettre à France » de Michel Polnareff.

Ambre appelle sa maman pour prendre conseil pour son choix de chanson. Elle l’encourage à se faire confiance.

Le soir, surprise : Lucie et Malika débarquent pour un moment de détente avec eux ! Elles leur ont préparé une soirée quizz sur la Star Ac. A chaque fois, elles ont des images d’archives. Elles emmènent ensuite un gâteau d’anniversaire pour fêter le 200ème prime et elles leur apprennent la choré de l’hymne de la saison 4. Elles terminent par un blind-test et leur font un cadeau avant de partir : un portrait de Nikos en canevas !

Tout le monde va ensuite se coucher, les évals en ligne de mire.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 29 décembre

