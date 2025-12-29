Un Si Grand Soleil Spoiler : Florent sauve Claire, ils s’embrassent ! (épisode du 31 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1826 du 31 décembre 2025 – Florent se rapproche de Claire et met clairement son couple avec Cécile en grand danger dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que Claire est prise au piège sur le balcon de Franck Marsan, elle envoie un message à Florent pour qu’il vienne l’aider…











Florent reçoit son message alors qu’il prépare le dîner avec Achille et Cécile. Il prétexte devoir retrouver un client en urgence et fonce. Cécile, qui pense qu’il la trompe, est furieuse !

Quand Florent arrive en bas de chez Marsan, il secoue sa voiture pour déclencher l’alarme et le faire descendre. Ça fonctionne : Franck sort et Claire réussit à sortir ! Elle retrouve Florent et lui rapporte la conversation entendue au téléphone entre Franck et Zoé Cassis. Ils ont parlé de la joueuse qui doit arriver dans 2 jours et Marsan a dit qu’il allait aller faire du repérage au golf…

Florent reproche à Claire d’avoir pris de gros risques et elle avoue avoir eu très peur. Ils s’embrassent passionnément !



Le lendemain, Cécile est glaciale quand Florent rentre : elle exige des explications. Florent lui ment les yeux dans les yeux, il assure ne pas avoir de maîtresse et que ça n’a pas de lien avec Hélène. Il parle d’une affaire compliquée mais refuse de lui en dire plus…

