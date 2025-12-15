L’amour est dans le pré du 15 décembre : suite et fin de la spéciale 20 ans ce soir sur M6



L’amour est dans le pré du 15 décembre 2025 – C’est la suite de la spéciale 20 ans de « L’amour est dans le pré » qui vous attend ce lundi soir sur M6 avec Karine Le Marchand et les agriculteurs emblématiques de l’ensemble des saisons.





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur M6+.







L’amour est dans le pré du 15 décembre, présentation de la spéciale 20 ans

À l’occasion des 20 ans de L’amour est dans le pré, Karine Le Marchand a posé ses valises au cœur de la Drôme, revêtant pour l’événement l’écharpe de maire du village ADP. Près d’une centaine d’anciens participants, toutes saisons confondues, sont venus accompagnés de leurs proches pour partager une journée pleine de surprises et de révélations inédites.

Dans un décor bucolique, l’animatrice a dirigé une célébration placée sous le signe de l’émotion, ponctuée d’animations et de moments complices avec les enfants ADP. Moment phare de la fête : un grand renouvellement de vœux réunissant plusieurs couples emblématiques, qui ont ressorti leurs tenues de mariage pour l’occasion.



Entre éclats de rire et larmes de joie, ces instants sincères rappellent qu’un amour peut durer, « sans filtre, sans réseaux et sans pesticide ». Une fête symbolique qui souligne qu’en amour comme dans les champs, le vrai miracle consiste à continuer de semer, même après la récolte.

VIDÉO L’amour est dans le pré du 15 décembre, extrait