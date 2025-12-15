« Panique au grand magasin », votre téléfilm inédit ce soir sur TF1 (15 décembre 2025)



« Panique au grand magasin » au programme TV du lundi 15 décembre 2025 – C’est ce lundi soir que TF1 diffuse le téléfilm inédit « Panique au grand magasin » avec Arnaud Ducret, Tom Villa, Franck Dubosc, ou encore Michèle Bernier.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Panique au grand magasin » : présentation du téléfilm

L’an dernier, la discothèque du Passo Club était à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Sauvée de justesse, elle avait même retrouvé un second souffle grâce à Arnaud (Arnaud Ducret), soutenu par toute sa famille.



Cette année, c’est au tour du Grand Magasin emblématique de la région de vaciller. Entre une conjoncture économique difficile et la pression grandissante du e-commerce, ce temple du shopping se retrouve menacé de fermeture, sous l’œil implacable de sa banquière.

Pour relever ce défi colossal, le patron du magasin fait appel à un nouveau golden boy : Arnaud. En seulement un an, il s’est totalement réinventé. Véritable mélange de Bernard Tapie et de Philippe Etchebest, il réussit tout ce qu’il entreprend : une auto-école, une usine, un restaurant… Sa mission est claire : sauver le Grand Magasin en misant sur la période cruciale des fêtes de Noël pour relancer l’activité et redynamiser les ventes.

Épaulé par son fidèle bras droit (Tom Villa), ses parents (Michèle Bernier et Lionnel Astier) et une multitude de stars prêtes à lui prêter main-forte, Arnaud se lance dans une aventure pleine de rebondissements : « Panique au Grand Magasin ».

Interprètes

Avec : Arnaud Ducret, Tom Villa, Victoria Abril, Lionnel Astier, Michèle Bernier, Nikos Aliagas, François-Xavier Demaison, Charlotte De Turckheim, Antoine Duléry, Anny Dupérey, Pierre-François Martin-Laval, Maxime Gasteuil, Mimie Mathy, Gilbert Montagné, Franck Dubosc, François Morel, Daniel Prévost, Jean-Claude Muaka, Élodie Poux, Cartman, Chicandier, Philippe Croizon, Valérie Damidot, Mathieu Madenin, Thomas VDB, Santa, etc.

Bande-annonce