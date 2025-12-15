« La fille de l’assassin » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (15 décembre)



« La fille de l'assassin » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir, lundi 15 décembre 2025. C'est la rediffusion du téléfilm intitulé « La fille de l'assassin » que vous attend ce lundi soir sur France 2. Un téléfilm avec Chloé Chaudoye, Bruno Wolkowitch, et Nicolas Gob en têtes d'affiche.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« La fille de l’assassin » : l’histoire

Nina n’était qu’adolescente lorsque son père a été incarcéré pour le meurtre de sa mère. Quinze ans plus tard, il sort de prison sous condition, convaincu de son innocence et bien décidé à découvrir le véritable responsable. Tandis que ses deux frères prennent leurs distances, Nina demeure son unique soutien. Mais à mesure que des vérités enfouies refont surface, le destin s’acharne et une nouvelle tragédie vient tout bouleverser…

« La fille de l’assassin », interprètes et personnages

Chloé Chaudoye (Nina), Bruno Wolkowitch (Pierre), Nicolas Gob (Patrick), Barbara Probst (Alix), Samir Boitard (Martial), Emmanuel Bordier (Alexandre), Ann Gisel Glass (Charlotte), Alexandre Carrière (Commandant Perrin)



« La fille de l’assassin », c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV