« R.I.P La vie vous va si bien ! » : nouveaux épisodes ce soir sur TF1 (8 décembre 2025)

R.I.P La vie vous va si bien !, vos épisodes inédits du lundi 8 décembre 2025 – Ce lundi soir, TF1 diffuse de nouveaux épisodes inédits de la série « R.I.P La vie vous va si bien ! » avec Claudia Tagbo et Antoine Duléry. Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 8 décembre

Épisode 3 : Le mari de Béatrice est mort soudainement, laissant sa femme désemparée. Il était le seul à connaître son secret : Béatrice est illettrée. Depuis toujours, il la protégeait, l’épaulait pour cacher son handicap, aidait les enfants pour leurs devoirs, gérait les papiers administratifs et l’accompagnait même dans son travail à la pépinière. Désormais seule, Béatrice sait qu’elle ne pourra pas garder ce secret très longtemps. Grâce aux méthodes bien particulières d’Anne-Lise et au soutien de son équipe haute en couleur, elle va peu à peu apprendre à s’affirmer… et à reprendre confiance en elle.

Épisode 4 : Après la mort brutale de son mari — le seul à connaître son illettrisme — Béatrice se retrouve seule face à un quotidien qu’elle ne maîtrise pas. Celui qui l’épaulait chaque jour, qui aidait les enfants pour leurs devoirs et gérait toutes les démarches administratives n’est plus là pour la protéger. Consciente qu’elle ne pourra pas cacher son secret indéfiniment, elle voit pourtant le destin lui tendre la main : Anne-Lise décide de la prendre sous son aile, bien déterminée à l’aider à s’affirmer et à retrouver confiance en elle…



« R.I.P La vie vous va si bien ! » : rappel de la présentation de la série

La vie d’Anne-Lise bascule lorsque, à la mort de son père, elle hérite de la direction de la Maison du Deuil, l’entreprise de pompes funèbres qu’il avait créée. Elle qui avait tout fait pour fuir sa ville natale et, surtout, ce métier qu’elle jugeait sinistre, se retrouve rattrapée par le destin. D’abord vécue comme un fardeau, cette responsabilité va peu à peu apparaître à cette mère célibataire comme une chance inespérée de remettre de l’ordre dans sa vie — à commencer par son besoin compulsif de se mêler des affaires des autres. D’autant plus que ses clients, souvent bouleversés, ne demandent qu’à confier leurs soucis personnels. Heureusement, Anne-Lise pourra compter sur ses employés, aussi fidèles qu’originaux, pour l’aider à prouver qu’il n’existe pas de mariage sans larmes… ni d’enterrement sans éclats de rire !

Personnages et interprètes

Avec : Claudia Tagbo (Anne-Lise), Antoine Duléry (Claude Sorda), Samuel Djian « Bambi » (Samy), Janis Abrikh (Nasser), Philippe Lellouch (Frédo), Marie-Hélène Lentini (Louison), Guy Lecluyse (Sylvain), Arnaud Binard (Père Michel), Ophélia Kolb (Béatrice), Anton Alluin (Hugo), Olympe Renard (Suzy), Jeanne Abraham (Cynthia), César Duminil (Directeur pépinière), Sébastien Bonnet (Le fossoyeur), Cassie Makoumbo Fowe (Tycia), Ludovic Locoche (Livreur), Marie-Pierre Nouveau (Collègue Béatrice Pépinière), Thibaut Gonzalez (L’agent immobilier), Gus (Assistant Sorda)