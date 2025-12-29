« L’amour est dans le pré » revient sur M6 : découvrez les agriculteurs de la saison 21 dès le 19 janvier 2026



C’est l’un des rendez-vous les plus attendus de la télévision française. « L’amour est dans le pré » fera son grand retour sur M6 le lundi 19 janvier 2026, avec la diffusion de la première partie des portraits des agriculteurs. Une nouvelle saison placée, une fois encore, sous le signe de l’émotion, de la sincérité et de l’espoir.











Pour cette 21e saison, Karine Le Marchand repart à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur du monde agricole. Derrière les tracteurs, les étables et les champs, se dévoilent des hommes et des femmes aux parcours extraordinaires, animés par une même envie : trouver l’amour.

Si certains ont déjà connu une belle histoire avant de se retrouver seuls, d’autres attendent encore ce premier grand frisson. Tous partagent cette quête universelle : rencontrer la personne avec qui partager leur vie, leur quotidien et leur passion pour leur métier.

Cette nouvelle édition promet d’être plus touchante que jamais. Entre confidences, regards pleins d’espoir et moments de doute, les portraits s’annoncent déjà riches en émotions. Les téléspectateurs peuvent s’y préparer : rires, larmes et coups de cœur seront au rendez-vous.



Cette année, ils sont 14 agriculteurs à se lancer dans l’aventure : Anthony, Benoît, Clément, Daniel, Étienne, Fabien, Jean-Marie, Jean-Louis, Justine, Karène, Manon, Marie-Christine, Vincent et Yannick.

Le début d’une nouvelle aventure humaine à ne pas manquer. Rendez-vous le lundi 19 janvier 2026 à 21h10 sur M6 pour découvrir les premiers portraits de cette saison 21 de « L’amour est dans le pré », qui s’annonce déjà inoubliable.