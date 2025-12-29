Danse avec les Stars 2026 : TF1 lance la nouvelle saison le vendredi 23 janvier



TF1 donne rendez-vous aux téléspectateurs le vendredi 23 janvier 2026 à 21h10 pour le grand retour de « Danse avec les Stars ». L’émission phare revient pour une nouvelle saison événement, marquée par un casting prestigieux et toujours plus de spectacle sur le parquet le plus célèbre de France.











Une émission culte qui fête ses 15 ans de danse

Depuis son lancement, « Danse avec les Stars » s’est imposée comme un rendez-vous incontournable du vendredi soir. En 15 ans d’existence, l’émission a vu défiler 149 célébrités (76 femmes et 73 hommes), accompagnées par 30 danseurs professionnels.

Suivies par 14 caméras, pas moins de 1 950 chorégraphies ont été exécutées, sublimées par plus de 880 costumes, confirmant l’ambition artistique et visuelle du programme.

Un casting 2026 mêlant sport, musique, médias et réseaux sociaux

Pour cette nouvelle saison, TF1 mise une nouvelle fois sur un casting éclectique, réunissant des personnalités issues de tous les univers. Cette année, s’élanceront sur le parquet de DALS :

🏊‍♀️ Laure Manaudou, championne olympique

🎤 Julien Lieb, chanteur

🎩 Stéphane Bern, animateur

👑 Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025

🎬 Ian Ziering, acteur

🎶 Emma, chanteuse

📺 Juju Fitcats, youtubeuse et animatrice

🎭 Philippe Lellouche, comédien

🎮 Maghla, streameuse la plus suivie de France

😂 Samuel Bambi, humoriste

🎼 Lucie Bernardoni, chanteuse, parolière et coach vocale



Autant de profils variés qui promettent une compétition intense, riche en émotions, en performances spectaculaires et en surprises.

Le quatuor de juges emblématique de retour

Côté jury, les fans retrouveront avec plaisir le quatuor emblématique de Danse avec les Stars : Fauve Hautot, danseuse, chorégraphe et comédienne; Mel Charlot, danseuse, chorégraphe et directrice artistique; Chris Marques, juge historique et metteur en scène; et Jean-Marc Généreux, chorégraphe et juge international.

Un panel d’experts prêts à noter, conseiller et parfois bousculer les célébrités tout au long de la compétition.

« DALS, La suite » avec Camille Combal en deuxième partie de soirée

À l’issue du prime, TF1 proposera comme chaque semaine « DALS, La suite », en deuxième partie de soirée, avec Camille Combal. Entouré des personnalités, des juges et des danseurs, l’animateur promet une ambiance conviviale et décontractée. Au programme : images inédites, coulisses exclusives, moments off des entraînements, surprises et réactions à chaud des couples.

📺 Danse avec les Stars, nouvelle saison à découvrir vendredi 23 janvier 2026 à 21h10 sur TF1.