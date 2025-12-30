L’Anneau : qui sont les éliminés ? (résumé et replay épisode 1 du 30 décembre 2025)



C’est ce mardi 30 décembre que Laurent Luyat lançait la saison 1 de « L’Anneau » sur France 2. A la clé pour le vainqueur : jusqu’à 100.000 euros de gains ! On distribue un « aiguillon » par candidat et l’aventure démarre par un casse-tête à résoudre.





Ils sont 13 aventuriers à se lancer en haute montagne dans cette aventure. Léo, 29 ans de Paris, est le premier à valider et pouvoir partir. Il est suivi de près par Gaylord, 27 ans. Ils prennent le départ pour rejoindre le bivouac, ils ont une dizaine de kilomètres à parcourir.







Tania éliminée, Kahina abandonne

Asmaa, Kevin, Marc, Agatha, Julien, Aurélie, Mattéo, et Julie réussissent et prennent le départ. Ema s’en sort à 2min de la fin du temp imparti. Il ne reste plus que Kahina et Tania, les aiguillons sont dans le rouge et elles risquent l’élimination ! Kahina finit par s’en sortir in-extremis. Mais pour Tania, c’est terminé ! L’Anneau l’a dépassée, elle est éliminée.

Pour les autres, on avance vers le bivouac. Kahina est en queue de peloton, l’Anneau se rapproche. A l’inverse, Léo et Gaylord sont en tête et avance à bon rythme. Ils passent par la réserve et récupèrent les provisions. Ils arrivent ensuite sur le bivouac, où ils sont protégés de l’Anneau. Sur place, aucun confort, juste le strict minimum avec 3 logements : une cabane, un igloo et une tente ! En entrant les premiers dans la cabane, ce logement leur ait attribué.



Les 5 aventuriers suivants – Asmaa, Kevin, Marc, Agatha, Julien – arrivent à leur tour. Asmaa fait l’erreur de se diriger vers la tente, le logement lui ait donc attribué ! Kévin et julien sont dans la cabane, Marc et Agatha dans l’igloo. Ema et Mat arrivent, ils sont frère et soeur mais décident de ne pas le révéler. Ils sont tous les deux dans l’igloo.

Mattéo et Julie sont donc dans la tente. Le groupe apprend l’élimination de Tania. Enfin arrivée, Kahina réussit à faire le feu ! Et la première nuit est compliquée. Les aventuriers dans la tente sont gelés et ont bien du mal à dormir !

2ème jour. Le médecin est déjà appelé : Kahina ne sent plus ses pieds et Julien fait un malaise. Tout s’arrange et il est l’heure de partir. Ils rejoignent Laurent pour une première épreuve avec à la clé, 2 cristaux d’une valeur de 10000 euros. Léo est désigné chef d’équipe et le loup, le reste est sa meute. Laurent annonce qu’il est en danger : l’épreuve est éliminatoire et lui seul risque l’élimination !

L’épreuve est finalement réussie, ils sont plus fort que l’Anneau et ils récupèrent les cristaux. Ils peuvent rejoindre le bivouac. Kahina craque et pleure, elle ne se sent pas la force de faire le chemin retour. Les autres tentent de la remotiver mais elle veut abandonner ! Elle annonce à Laurent qu’elle décide de partir.

Au bivouac, il est temps de manger mais il faut se rationner. Et l’Anneau annonce le départ pour « la nuit du sursis ». Ils rejoignent Laurent de nuit pour une nouvelle épreuve ! A la clé : une nuit de rêve dans un refuge avec repas, massage et nuit confortable ! C’est celui qui tiendra un plateau gelé le plus longtemps sans faire tomber la boule qui va gagner et en fera profiter son équipe. Et avec -9°c, il faut tenir le plateau sans gant ! C’est Julien qui remporte l’épreuve et fait gagner l’équipe de la cabane. Ils ont les doigts glacés ! En contre-partie, Julien doit nommer un candidat qui sera en sursis le lendemain.

Quand les verts reviennent sur le camps, une dispute éclate entre Asmaa et Léo. Et Julien prend la parole pour annoncer qui il a décidé de mettre en sursis : il désigne… Agatha !

Dilemme pour les aventuriers : expédition réserve ou cristal ! Ils vérifient leur stock de nourriture avant de se décider. Ils pensent avoir assez à manger, ils décident de privilégier l’argent. Ils votent tous pour les cristaux. Ils doivent dénicher un cristal rouge d’une valeur de 10000 euros caché dans la neige.

C’est Matt, Léo et Kévin qui partent à la recherche du cristal. C’est réussi !

Asmaa éliminée

Place ensuite à la confrontation fatale avec une élimination au bout. Et si l’équipe igloo perd, Agatha sera automatiquement éliminée ! Les verts et les bleus se liguent contre les jaunes, qui sans surprise perdent le jeu. Les bleus, vainqueurs, décident d’éliminer Asmaa !

L’Anneau le replay de l’épisode 1

Si vous avez loupé ce premier épisode de « L’Anneau », sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur france.tv.

👉 Rendez-vous mardi prochain à 21h10 sur France 2 pour la suite de L’Anneau !