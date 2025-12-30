Star Academy : découvrez la liste des anciens élèves présents sur le 200ème prime !



La Star Academy s’apprête à vivre un moment historique ce samedi soir avec la diffusion de son 200ᵉ prime, un rendez-vous exceptionnel placé sous le signe de la nostalgie et de l’émotion. Pour célébrer cet anniversaire symbolique, l’émission accueillera de nombreux anciens candidats et professeurs emblématiques qui ont marqué l’histoire du château.











Des professeurs mythiques de retour

Ce prime événement sera l’occasion de retrouver plusieurs figures incontournables du corps professoral de la Star Academy, qui étaient aussi là pour les évaluations. Seront présents : Kamel Ouali, chorégraphe emblématique; Oscar Sisto, professeur de théâtre emblématique; Matthieu Gonet, ancien répétiteur et directeur musical; Cécile Chaduteau, prof d’expression scénique en 2023; Malika Benjelloun, prof de danse en 2023 et 2024; et Hugues Hamelynck, professeur de théâtre.

Un retour très attendu par les fans de la première heure

La production a également convié plusieurs anciens académiciens, issus de différentes saisons, pour célébrer ensemble le 200ème prime du programme :

Saison 1 : Jean-Pascal, Carine

Saison 2 : Emma Daumas, Houcine, Aurélie Konaté

Saison 3 : Michal

Saison 4 : Karima, Lucie

Saison 5 : Maud, Jean-Luc, Jérémy, Pascal, Émilie, Magalie

Saison 6 : Cynthia Brown

Saison 2022 : Anisha Jo, Léa

Saison 2023 : Héléna

Saison 2024 : Ebony



Une réunion intergénérationnelle qui promet de beaux moments de partage et de performances inédites.

Un prime festif… mais décisif

Si la soirée s’annonce festive, elle n’en restera pas moins cruciale pour les académiciens encore en compétition. À l’issue de ce 200ᵉ prime, un élève quittera définitivement l’aventure. Les noms des trois nominés en danger seront révélés mercredi soir à la fin de la quotidienne.

Un prime anniversaire à ne surtout pas manquer, entre souvenirs et suspense.

