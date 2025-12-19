« Le festival des Pères Noël » : votre téléfilm de Noël ce 19 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Le festival des Pères Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 vendredi 19 décembre 2025 – Cet après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Le festival des Pères Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Le festival des Pères Noël » : l’histoire, le casting (rediffusion)

Judy, Stella et Ava prennent part à la Fête du Père Noël, une journée déterminante qui va bouleverser leur destin. Au détour d’une rue bondée, Judy fait la connaissance de Liam : un coup de foudre immédiat, malheureusement interrompu lorsqu’ils se perdent dans la foule. Déterminé à la retrouver, Liam se lance à sa recherche avec l’aide de son frère Mac, tandis que Judy entreprend de son côté la même quête, accompagnée de Stella et Ava.



Avec : Hunter King (Judy), Benjamin Hollingsworth (Liam), Dan De Jaeger (Mac), Stephanie Sy (Stella), Amy Groening (Ava)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Ensorcelée par Noël ».

« Ensorcelée par Noël » : l’histoire et le casting

Un vœu inattendu pousse June, une jeune éditrice de livres pour enfants entièrement dévouée à sa carrière, à accepter toutes les invitations durant les fêtes passées chez ses parents. Toutefois, ce séjour prend une tournure émotionnelle lorsque Blake, son ancien amour de jeunesse, refait surface et s’invite aux célébrations, ravivant des sentiments qu’elle pensait enfouis.

Avec : Erika Prevost (June Kingsley), Romaine Waite (Blake Harris), Zoe Doyle (Gayle Kingsley), Sabrina Grdevich (Shannon Snyder)