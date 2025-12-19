Ça commence aujourd’hui du 19 décembre 2025 : le sommaire avec Vincent Niclo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 19 décembre 2025, le sommaire – Ce vendredi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 19 décembre 2025 à 13h55 « Adoption : ce Noël où ils sont devenus une famille enfin unie ! » (rediffusion)

Pour cette semaine spéciale dédiée aux Noëls inoubliables, « Ça commence aujourd’hui » met en lumière des histoires d’adoption enfin concrétisées à l’approche des fêtes, avec des parents qui ont vu leur attente récompensée. Charlotte et Jérôme ont ainsi accueilli leur fille de 5 ans le 21 décembre 2013, un cadeau inestimable pour toute la famille, tandis qu’Emmanuel et Florian ont vu leur fils entrer dans leur vie après sept longues années de démarches, juste avant Noël 2023. De son côté, Léa a profité du jour de Noël 2021 pour offrir à son beau-père un contrat d’adoption, officialisant le lien familial avec celui qui l’a élevée comme sa propre fille.

Et à 15h : « Pour eux, la magie de Noël a opéré comme jamais » (rediffusion)

Pour ce nouvel épisode de la semaine spéciale consacrée aux Noëls inoubliables, Faustine Bollaert accueille sur le plateau Vincent Niclo, ainsi que plusieurs invités pour qui cette période des fêtes a marqué un véritable tournant dans leur vie. Le chanteur raconte notamment comment Noël lui a permis de réunir des membres de sa famille qui ne se parlaient plus, tandis qu’Angela se souvient avec émotion du 24 décembre 2022, jour de sa réconciliation avec son frère après plus de dix ans de brouille. Manuela évoque quant à elle le 25 décembre 2020, lorsqu’elle a appris sa grossesse, seulement trois mois après la perte tragique de son fils de deux mois, victime de la mort subite du nourrisson. Enfin, François partage son engagement né d’une maladie survenue il y a quarante ans, qui l’a conduit à créer l’association « Les Marionnettes du cœur », afin d’offrir chaque année des cadeaux et de la joie aux enfants.



Publicité





Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.