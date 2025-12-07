Les Enquêtes de Vera du 7 décembre : vos épisodes ce soir sur France 3



Les Enquêtes de Vera du 7 décembre 2025 – Ce dimanche soir sur France 3, la série « Les Enquêtes de Vera » passe en mode rediffusions.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







Les Enquêtes de Vera du 7 décembre 2025 : votre épisode ce soir

Saison 12, épisode 2 « Un homme d’honneur » : Connail Burns, ancien soldat, est retrouvé mort dans une allée. Il a été violemment passé à tabac avant d’être étouffé. Depuis son accident et son départ de l’armée, sa vie avait basculé : séparé de sa femme, Kate, il avait fini à la rue, tandis que celle-ci vit désormais avec leur fille Bailey et sa compagne, Liv.

L’enquête montre pourtant que Connail tentait de reprendre sa vie en main…

Saison 1, épisode 4 « Sauvé des eaux » : Le corps de Margaret Wilde, une jeune femme, est découvert près d’un pont dominant une rivière. Elle a été battue à mort. Son fils de 11 ans, Adam, a chuté dans l’eau glacée en tentant de fuir, et n’a survécu que grâce à Vera, qui avait suivi ses traces jusqu’au lieu du drame. Mais le garçon ne se souvient de rien. Par ailleurs, un sac contenant deux mille livres sterling est retrouvé dans le coffre de la voiture de Margaret. La jeune femme menait une existence étrange, toujours en mouvement. Adam n’était d’ailleurs jamais allé à l’école. Tout porte à croire que Margaret vivait en fuite…



