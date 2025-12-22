Les 12 coups de midi du 22 décembre : Cyprien proche d’un gros cap, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?



Publicité





Les 12 coups de midi du 22 décembre 2025, 95ème victoire de Cyprien – C’est une 95ème victoire qu’a signé Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi se rapproche du cap des 100 victoires alors qu’il a signé aujourd’hui une victoire à 200 euros.











Publicité





Les 12 coups de midi du 22 décembre, le désert d’Oman sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte personnelle totaliser 447.149 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, on a le désert d’Oman en photo de fond. Ça nous dirige vers les films « Dune » et « Star Wars épisode IX : L’Ascension de Skywalker » qui ont été tournés là-bas. Timothée Chalamet et Zendaya ayant déjà été sur l’étoile mystérieuse, on pense plus à Mark Hamill, Oscar Isaac, ou Daisy Riley. A suivre avec les prochains indices !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+