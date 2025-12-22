Demain Nous Appartient du 22 décembre : Ellie fait une découverte choc sur Sofia (résumé + vidéo épisode 2100 en avance)



Demain nous appartient du 22 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2100 de DNA – Sofia a débarqué avec son fils, Orso, dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais ce soir, Ellie va faire une découverte choc qui remet tout en question…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 22 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2100

Alain demande à Adam de remplacer un ami aux halles pendant le week-end. Adam accepte à contrecœur et annonce à Gloria que leur week-end en amoureux est annulé. Déçue, elle apprend qu’elle ne peut pas se faire rembourser. Soizic découvre la situation et, touchée, décide finalement de remplacer son fils aux halles afin qu’il puisse partir avec Gloria.

Benny apprend que Marguerite quitte Sète et pense que leur relation touche à sa fin. Sur les conseils de Kevin, il lui prépare un cadeau pour son départ. Lors de la soirée organisée en son honneur, Benny lui offre des boules à neige et lui avoue ses sentiments. Marguerite lui confie qu’elle ressent la même chose et ils s’embrassent.



Aurore et William découvrent qu’ils sont grands-parents et ne comprennent pas pourquoi Sofia leur a caché sa grossesse. Elle leur raconte avoir eu une relation avec Esteban, qui l’a quittée en apprenant qu’elle était enceinte. Son attitude à l’hôpital intrigue Ellie, qui la trouve peu à l’aise avec son bébé. Plus tard, Ellie découvre sur le téléphone de Sofia un message inquiétant : « Rends-moi mon fils ». Le doute s’installe sur la véritable identité de la mère d’Orso.

VIDÉO Demain nous appartient du 22 décembre – extrait de l’épisode

