« Le dernier jaguar » : votre film inédit cet après-midi sur France 2 (22 décembre 2025)

« Le dernier jaguar », c’est le film inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur France 2. Un film réalisé par Gilles de Maistre avec Lumi Pollack et Emily Bett Rickards dans les rôles principaux.





A découvrir dès 13h50 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.







« Le dernier jaguar » : l’histoire

Autumn passe son enfance au cœur de la forêt amazonienne aux côtés de Hope, un bébé jaguar femelle qu’elle a recueilli et élevé. Mais à l’âge de six ans, un drame familial oblige Autumn et son père à quitter la jungle pour s’installer à New York. Huit ans plus tard, devenue adolescente, Autumn n’a jamais cessé de penser à son amie jaguar. Lorsqu’elle découvre que Hope est menacée de mort, elle n’hésite pas une seconde : elle retourne en Amazonie, prête à tout pour la sauver.



Avec Lumi Pollack, Emily Bett Rickards, Wayne Charles Baker, Paul Greene, Kelly Hope Taylor, et Lucrezia Pini

