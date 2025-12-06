Star Academy : pourquoi il n’y a pas de live ce samedi 6 décembre ?



Nouvelle coupure exceptionnelle du live de la Star Academy ! Après une soirée mouvementée marquée par le prime et l’élimination de Lily, les élèves ne seront une nouvelle fois pas visibles sur la chaîne dédiée de TF1+ ce samedi. La raison : ils sont absents du château pour une sortie programmée toute la journée.











Où se trouvent-ils ? Mystère total. La production n’a rien révélé sur la destination, alimentant toutes les spéculations. Toutefois, une piste semble se démarquer : leur escapade pourrait être liée à la promotion de l’album de la promo 2025, sorti hier et déjà très attendu par les fans. Il ne serait donc pas surprenant que les académiciens soient en showcase.

Les élèves devraient faire leur retour au château aux alentours de 19h30, pour une soirée calme et bien méritée après les émotions du prime et le départ de Lily, qui a touché énormément de téléspectateurs.

À noter que le Débrief avec Marlène aura lieu demain en début d’après-midi au château. L’occasion de revenir sur les prestations du prime de vendredi soir.



