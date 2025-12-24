« N’oubliez pas les enfants » : et les gagnants sont… (résumé + replay 24 décembre 2025)

Par

« N’oubliez pas les enfants » du mercredi 24 décembre 2025 – C’est ce soir qu’avait lieu la spéciale enfants de « N’oubliez pas les paroles ». Qui a gagné parmi les enfants candidats en ce soir de réveillon ?


C’est Thélio, Liséa, Alec et Céleste qui ont remporté la victoire de l’édition 2025 de « N’oubliez pas les enfants ».

Capture FTV


« N’oubliez pas les enfants » du 24 décembre 2025, et le gagnant est…

Il y avait 4 duels et donc 4 gagnants ce soir :
– Thélio a battu Léonie
– Liséa a remporté son duel face à Lina
– Alec a gagné face à Zoé
– Céleste a gagné son duel face à Jade

Tous les enfants sont ensuite revenus chanter au profit du Secours Populaire. Ils ont fait gagner 380 cadeaux pour le Père Noël vert du Secours Populaire !


« N’oubliez pas les enfants » : le replay

Si vous avez loupé cette spéciale enfants ce mercredi 24 décembre 2025, sachez que l’émission est disponible en replay sur france.tv

