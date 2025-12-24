« N'oubliez pas les enfants » : et les gagnants sont... (résumé + replay 24 décembre 2025)



Publicité





« N’oubliez pas les enfants » du mercredi 24 décembre 2025 – C’est ce soir qu’avait lieu la spéciale enfants de « N’oubliez pas les paroles ». Qui a gagné parmi les enfants candidats en ce soir de réveillon ?





C’est Thélio, Liséa, Alec et Céleste qui ont remporté la victoire de l’édition 2025 de « N’oubliez pas les enfants ».







Publicité





« N’oubliez pas les enfants » du 24 décembre 2025, et le gagnant est…

Il y avait 4 duels et donc 4 gagnants ce soir :

– Thélio a battu Léonie

– Liséa a remporté son duel face à Lina

– Alec a gagné face à Zoé

– Céleste a gagné son duel face à Jade

Tous les enfants sont ensuite revenus chanter au profit du Secours Populaire. Ils ont fait gagner 380 cadeaux pour le Père Noël vert du Secours Populaire !



Publicité





« N’oubliez pas les enfants » : le replay

Si vous avez loupé cette spéciale enfants ce mercredi 24 décembre 2025, sachez que l’émission est disponible en replay sur france.tv