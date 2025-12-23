Les Mystères de l’amour : Hélène Rollès confirme que la série va bien revenir l’an prochain !



Publicité





C’est une page qui se tourne… mais pas pour longtemps. Après l’annonce de l’arrêt de « Les Mystères de l’amour » sur TMC, dont le dernier épisode sera diffusé dimanche, les fans peuvent déjà se rassurer : la saga culte ne s’arrête pas définitivement.











Publicité





Comme l’avait récemment révélé Jean-Luc Azoulay, producteur historique de la série, l’univers des Mystères de l’amour va bien revenir, mais sous un autre nom et sur une autre chaîne. Une information désormais confirmée par Hélène Rollès elle-même.

Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, l’actrice emblématique a confirmé que l’aventure se poursuivait : « On commence à tourner le mois prochain. J’ai confiance en Jean-Luc Azoulay, il déborde d’imagination ! ».

De son côté, Patrick Puydebat, interprète de Nicolas, a également validé le retour prochain de la série. L’acteur a lui aussi affirmé que le tournage de la suite des “Mystères de l’amour” débutera en janvier 2026.



Publicité





Pour l’instant, le nom de la nouvelle série, la chaîne de diffusion ainsi que la date de lancement restent encore secrets. Mais une chose est sûre : les fans retrouveront bien leurs personnages emblématiques l’année prochaine, dans une version renouvelée de la saga.

La fin sur TMC n’est donc qu’un nouveau départ pour l’une des séries françaises les plus longues et les plus fidèlement suivies. 💫