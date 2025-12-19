« Les trois Brestoises » : le téléfilm inédit ce soir sur France 2 (19 décembre 2025)



« Les trois Brestoises » au programme TV du vendredi 19 décembre 2025





A suivre dès 21h10 sur France 2







Les trois Brestoises, présentation

Trois femmes, trois Brestoises, trois destins liés depuis l’enfance. Léanne, policière au tempérament explosif, guidée par une détermination sans faille. Élodie, légiste posée et mère de famille à la vie bien ordonnée. Vanessa, psycho-criminologue libre et cash, farouchement indépendante.

Séparées par la vie, elles se retrouvent à nouveau lorsque Léanne revient en Bretagne après la mort de son mari. Malgré leurs caractères opposés, elles unissent leurs forces pour traquer les criminels de la région, tout en jonglant avec leurs quotidiens de femmes : le travail, la famille, les amours… et surtout leur amitié indéfectible.



Dès le premier jour, Léanne et sa nouvelle équipe sont confrontées au meurtre d’une vieille dame. Une enquête bien plus violente et périlleuse que prévu, au cours de laquelle Léanne ira sans doute trop loin, au risque de se perdre elle-même. Mais elle peut compter sur ses amies, toujours prêtes à la soutenir et à la protéger de son adversaire le plus redoutable : elle-même.

Le casting

Avec Déborah Krey (Leanne Vallauri), Charlotte Gaccio (Vanessa Fabre), Garance Thénault (Élodie Quille), Vincent Heneine (Lionel Le Roux), Yvan Le Bolloc’h (Commissaire PJ), Noé Besin (Isaac Lahelec), Janis Abrikh (Erwan Carroff)