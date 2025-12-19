Pékin Express du 19 décembre 2025 : la finale ce soir sur M6, quel binôme sera le gagnant ?



Publicité





« Pékin Express : la route des glaces » au programme TV du vendredi 19 décembre 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour la grande finale de « Pékin Express : la route des glaces ». Après l’élimination de Fabien et Missak, ils ne sont plus que 2 binômes à s’affronter en finale : Nathalie et Charlotte face à Lycaona et Marianne.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







Publicité





« Pékin Express : la route des glaces », la finale du 19 décembre

Astana, la capitale du Kazakhstan, aux monuments gigantesques et à l’architecture résolument futuriste, accueillera la grande finale de Pékin Express : la route des glaces. Dans cette ville au caractère singulier, où l’héritage soviétique côtoie une modernité spectaculaire, les deux binômes finalistes s’affronteront au cœur de sites emblématiques.

Monuments monumentaux, musées captivants et infrastructures sportives impressionnantes serviront de cadre à des épreuves haletantes et à des courses effrénées. Les candidats devront garder leur sang-froid face à des missions aussi éprouvantes qu’inhabituelles : stratégie sur la glace lors d’une épreuve de curling et immersion glaciale dans le fleuve Ishim viendront tester leurs limites.



Publicité





À ce niveau de la compétition, aucune faveur ne sera accordée. Les deux équipes se livreront un combat sans merci lors d’un sprint final décisif. Qui saura faire preuve de détermination, de sang-froid et d’ingéniosité pour s’imposer et remporter le titre tant convoité de cette saison ?

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.