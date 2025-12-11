Ligue Europa : suivre Lyon / Go Ahead Eagles en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



UEFA Europa League – Lyon / Go Ahead Eagles en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 11 décembre 2025. Après la Ligue des Champions hier , place au matchs de l’UEFA Europa League ce jeudi. L’Olympique Lyonnais accueille les Go Ahead Eagles au Groupama Stadium.





A suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais accueille les Go Ahead Eagles au Groupama Stadium pour la 6ᵉ journée de phase de groupes de l’UEFA Europa League.

Lyon arrive en tête de son groupe avec une belle série en Ligue Europa et l’objectif de se rapprocher d’une qualification pour les 8ᵉ de finale, en consolidant sa place de leader. Les Gones peuvent notamment compter sur une défense solide et une attaque efficace lors de cette phase de ligue.



En face, les Go Ahead Eagles, club néerlandais moins expérimenté sur la scène européenne, viennent pour savourer l’expérience et tenter de créer la surprise, même si leur forme récente est plus mitigée.

Lyon / Go Ahead Eagles – Composition des équipes

🔵 Lyon (composition probable) : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Abner – Merah, Morton, Tolisso (c) – Satriano, Moreira

🔵 Go Ahead Eagles (composition probable) : De Busser – Deijl (c), Van Zwam, Kramer, James – Meulensteen, Rahmouni – Margaret, Edvardsen, Suray – Smit.

Lyon / Go Ahead Eagles en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Lyon / Go Ahead Eagles, match de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir sur Canal+.