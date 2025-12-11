Un Si Grand Soleil du 12 décembre : Alix et Ludo retrouvent Dimitri mais... (résumé épisode 1813 en avance)



Un si grand soleil du 12 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1813 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 12 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Toujours captif, Dimitri est blessé et mal. Il souffre, il n’a plus de nourriture mais réussit à attraper une bouteille d’eau pour en verser sur sa plaie. Il finit par perdre connaissance !

Alix appelle Sybille, elle lui dit qu’elle a gagné : elle va lui rendre le disque. Elle veut la garantie qu’elle va libérer Dimitri. Sybille la met en garde : si cette fois elle vient sans le disque, après Dimitri elle s’occupera d’elle et de Lucas ! Alix demande ce qui lui prouve qu’elle va libérer Dimitri, elle lui répond qu’elle va devoir la croire sur parole et lui donne rendez-vous à 19h. Alix raccroche, Ulysse s’inquiète : elle est carrément prête à la tuer ! Alix pense qu’elle essaie de lui faire peur et ça marche… Il lui demande si le plan de Bernier va fonctionner, Alix l’espère. Il pense que si elle n’est pas convaincue, elle ne doit pas y aller.



Jérémy se fait beau, il confie à Paloma qu’il va présenter son nouveau sujet de thèse à Janet. Il stresse mais elle pense que ça va bien se passer. Elle se dit fière de lui, il la remercie et s’en va. A l’hôpital, Jérémy présente le dossier de sa thèse à Janet. Elle trouve ça passionnant et ses notes préparatoires sont très bien. Elle avoue qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’il est autant travaillé. Elle dit qu’il a mis du temps mais ça en valait la peine. Elle lui demande comment il a eu l’idée, il ment en disant être tombé sur un article…

Bernier et Lila montrent à Alix un deep-fake. Elle va pouvoir appeler Richard en ayant l’apparence de Sybille ! Alix s’inquiète que ça ne marche pas mais Lila lui assure que c’est une illusion parfaite. Bernier la met en garde : elle doit se montrer convaincante et respecter le filtre. Elle comprend que tout repose sur elle, Bernier assure qu’elle n’a pas le droit à l’erreur.

Jérémy dit à Laurine qu’il faut sortir le champagne, Janet a validé son sujet de thèse ! Elle se dit contente pour lui et quand David arrive, elle leur propose un café. David est surpris.

Lucas envoie un message à Alix chez L Cosmétiques quand Bertier veut lui parler. Il dit que la police ne croit pas à une complicité en interne, il pense qu’il est tiré d’affaire mais c’est la dernière fois qu’il le couvre. Il promet que ça n’arrivera plus. Bertier demande s’il est tiré de l’emprise de ces gens, Lucas assure que oui…

Laurine et Janet assurent au jeune sportif que tout va bien maintenant et il pourra reprendre le sport d’ici 3 semaines. Laurine dit à Janet qu’elle veut lui parler de sa thèse. Janet lui propose un rendez-vous la semaine prochaine, Laurine demande simplement à prendre le Dr Martin comme directrice de thèse. Elle a trouvé un nouveau sujet mais préfère d’abord peaufiner avec elle avant de lui en parler…

Alix est bluffée par le deep-fake. Il est temps de passer l’appel. Elle doit faire court et aller à l’essentiel. L’appel démarre, la fausse Sybille dit à Richard avoir le disque. Elle dit qu’elle trouve trop beau qu’elle ait rendu le disque, elle craint qu’Alix a réussi à accéder aux données. Richard pense que c’est impossible, son disque est imprenable… Elle insiste, il dit qu’il suffit de rentrer dans le disque pour vérifier. Sybille demande à Richard la clé de chiffrage pour le faire, il finit par.la donner ! Bernier et Lila font signe à Alix que c’est bon !

Chez Midi Libre, Marie-Sophie félicite Paloma sur son article sur la grippe. Elle lui dit qu’il faut féliciter Kira, qui y avait pensé en premier. Paloma reçoit un sms de Jérémy, son sujet de thèse est validé. Elle est contente pour lui.

A l’hôpital, Laurine interroge Clémence sur son sujet de thèse. Elle trouve que c’est une excellente idée et ses notes préparatoires sont très prometteuses. Il s’agit du même sujet que celui donné à Jérémy !

A la ferme, Ludo parle à ses chèvres quand Alix l’appelle… Il l’accompagne encore au rendez-vous avec Sybille. Sybille traite Ludo « d’animal de compagnie ». Elle veut le disque dur avant de dire où est Dimitri, Alix veut l’info d’abord mais elle lui dit qu’elle n’est pas en position de négocier. Alix lui parle des infos qu’elle a trouvées… Ils blanchissent de l’argent via des sociétés offshore ! Elle lui rend le disque et dit avoir fait une copie. Elle ordonne de laisser Dimitri et Lucas tranquilles, sinon tout ira dans le bureau du juge. Ludo et Alix s’en vont.

Chez les Laumière, Boris interroge Laurine sur le fait qu’elle soit cité dans un article sur la grippe. Laurine dit que c’est Paloma, elle se tape son mec… Elle va se venger de Janet avec cette histoire mais elle dit que c’est trop compliqué pour lui.

Ludo et Alix sont sur les lieux où Dimitri est retenu… Ils le cherchent partout. Quand ils finissent par le retrouver, il est inconscient et semble mort !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.