Emma (Star Academy) rejoint le casting de la prochaine saison de Danse avec les Stars

Le casting de la prochaine saison de « Danse avec les Stars » ne cesse de s’enrichir, et TF1 dévoile aujourd’hui une nouvelle recrue très attendue : Emma, chanteuse révélée lors de la Star Academy 2024. Elle vient ainsi rejoindre une distribution déjà prestigieuse composée notamment de Laure Manaudou, Julien Lieb, Angélique Angarni-Filopon et Ian Ziering, qui fouleront également le parquet en 2026.











Révélée au grand public lors de la douzième saison de la Star Academy, Emma a rapidement conquis le cœur des téléspectateurs par son timbre singulier, son univers pop et sa sensibilité artistique. Après plusieurs semaines d’aventure au château de Dammarie-les-Lys, elle est partie à la rencontre de son public lors d’une tournée de 40 dates dans toute la France.

La jeune artiste a ensuite confirmé son talent en dévoilant trois singles, dont « Barbie », qui cumule aujourd’hui près de 1,5 million de streams. Portée par cet engouement, Emma a sorti en octobre dernier son premier EP, « L’amour reste », avant de donner son premier concert solo à l’Alhambra, complet.

Sa progression fulgurante lui a même valu d’être choisie par Matt Pokora pour assurer plusieurs premières parties de son Adrénaline Tour. Et l’année 2026 s’annonce tout aussi prometteuse, puisqu’Emma se produira sur la scène du Trianon, une étape importante dans la carrière d’une jeune artiste.



Aujourd’hui, un nouveau défi l’attend : celui de la danse. Avec sa sensibilité, son énergie et son expérience de la scène, Emma pourrait bien créer la surprise sur le parquet de Danse avec les Stars.

Rendez-vous début 2026 sur TF1 pour découvrir Emma dans « Danse avec les Stars » !