« Noël avec un prince » : votre téléfilm de Noël ce 31 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Noël avec un prince » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 31 décembre 2025





A suivre dès 14h05 sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Noël avec un prince » : l’histoire, le casting

Lors d’un séjour à New York, le prince Colin d’Exeter bouscule Dee Dee, une jeune habitante de la ville. Pour se racheter, il accepte d’accompagner au piano les répétitions de sa chorale, sans jamais lui dévoiler qui il est réellement. À son contact, il découvre New York autrement, notamment le quartier du Queens, et commence à remettre en question le sens de sa vie. Mais la situation se complique avec l’arrivée de ses parents, le roi et la reine d’Exeter, ainsi que de la duchesse Adriana, promise à devenir son épouse. Colin se retrouve alors face à un dilemme : suivre son cœur ou respecter ses devoirs.



Avec : Megan Park (Dee Dee Paretti), Julianne Morris (Le prince Colin), Michael Hanrahan (Whitbey), Nicola Correia-Damude (Zoé)

Et à 15h10 : « Noël a disparu »

Ally est une jeune publicitaire experte des campagnes de Noël. À bout de fatigue, elle fait presque par hasard le souhait que Noël n’existe plus… et son vœu se réalise. Du jour au lendemain, tout le monde oublie les fêtes, la fin d’année devient morne et sans couleurs. Ally comprend alors qu’elle ne désire qu’une chose : rendre au monde la joie et la magie de l’esprit de Noël. Mais la tâche s’annonce pleine d’embûches…

Avec : Lyndsy Fonseca (Ally), Michael Rady (Hunter), Jim O’Heir (Nick), Julie Warner (Sharon)

Et à 16h20 : « Un Noël enchanté »

Lucy est scénariste. Le patron des studios Balaban lui confie l’écriture du remake d’un grand classique des années 1940, Sa joyeuse épouse !. Pour l’aider à s’immerger dans l’univers du film, il lui offre un séjour de Noël au domaine de Biltmore, lieu même où le long-métrage original a été tourné. Mais en manipulant un sablier, ancien accessoire du film, Lucy se retrouve mystérieusement propulsée en 1947, en pleine période de tournage.

Avec : Bethany Joy Lenz (Lucy Collins), Kristoffer Polaha (Jack Huston), Robert Picardo (Harold Balaban), Mary Beth McDonough (La réalisatrice)