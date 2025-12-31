« S.O.S. Fantômes 2 » et « S.O.S. Fantômes : l’héritage » : vos films cet après-midi sur France 2 (31 décembre 2025)

Par /

Publicité

« S.O.S. Fantômes 2 », c’est le film qui vous attend ce mardi après-midi sur France 2. Un film réalisé par Ivan Reitman qui fait suite au premier volet rediffusé hier après-midi.


A découvrir dès 13h50 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.

« S.O.S. Fantômes 2 » et « S.O.S. Fantômes : l'héritage » : vos films cet après-midi sur France 2 (31 décembre 2025)



Publicité

« S.O.S. Fantômes 2 » : l’histoire

Cinq ans après avoir protégé la ville des attaques de créatures surnaturelles et mis fin aux agissements du maléfique Vigo, les membres de SOS Fantômes ont rangé leurs équipements et changé de voie. Leur quotidien suit son cours sans encombre… jusqu’au jour où le nourrisson de Dana est au cœur d’un événement inexplicable : son landau se met à rouler seul, provoquant le chaos en pleine ville. Aucun doute possible, Vigo a refait surface et menace à nouveau New York. Face au danger, Peter, Ray, Egon et Winston n’ont d’autre choix que de reformer l’équipe.


Publicité

Avec Bill Murray (Peter Venkman), Dan Aykroyd (Ray Stantz), Harold Ramis (Egon Spengler), Ernie Hudson (Winston Zeddemore), Sigourney Weaver (Dana Barrett), Rick Moranis (Louis Tully), Annie Potts (Janine Melnitz), Peter MacNicol (Janosh Poha)

Et à 15h35 : « S.O.S. Fantômes : l’héritage »

Après leur installation dans une petite ville, une mère et ses deux enfants mettent peu à peu au jour les liens qui les unissent aux Ghostbusters originels, ainsi que l’héritage secret laissé par leur grand-père.

Avec Carrie Coon (Callie Spengler), Finn Wolfhard (Trevor Spengler), Mckenna Grace (Phoebe Spengler), Paul Rudd (Gary Grooberson), Logan Kim (Podcast), Celeste O’Connor (Lucky Domingo), Bill Murray (Peter Venkman), Dan Aykroyd (Ray Stantz), Ernie Hudson (Winston Zeddemore), Annie Potts (Janine Melnitz), Sigourney Weaver (Dana Barrett)

A LIRE AUSSI
Audiences 30 décembre 2025 : « Tom et Lola » leader, échec pour le lancement de « L’Anneau »
Audiences 30 décembre 2025 : « Tom et Lola » leader, échec pour le lancement de « L'Anneau »
« La Grande Soirée du 31 de Paris » : les invités ce soir en direct sur France 2 (31 décembre 2025)
« La Grande Soirée du 31 de Paris » : les invités ce soir en direct sur France 2 (31 décembre 2025)
L’Anneau : qui sont les éliminés ? (résumé et replay épisode 1 du 30 décembre 2025)
Audiences 30 décembre 2025 : « Tom et Lola » leader, échec pour le lancement de « L'Anneau »
« S.O.S. Fantômes » : le film culte cet après-midi sur France 2 (30 décembre 2025)
« S.O.S. Fantômes » : le film culte cet après-midi sur France 2 (30 décembre 2025)


Publicité


Retour en haut