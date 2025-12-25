Cassandre du 25 décembre : vos épisodes ce soir sur France 3



Cassandre du 25 décembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose des épisodes de votre série « Cassandre ». Au programme, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 25 décembre 2025 : vos épisodes de ce soir

« Les régates » : Sur une plage bordant le lac d’Annecy, un promeneur découvre au loin l’épave calcinée d’un voilier. À l’intérieur repose le corps sans vie d’une adolescente. Tout laisse penser qu’elle n’était pas seule à bord : un jeune homme l’accompagnait, mais il s’est volatilisé. Les enquêteurs privilégient rapidement la piste criminelle, de l’essence ayant été répandue sur le pont avant l’incendie. La victime, Cassiopée, n’avait que 17 ans. Le disparu, Virgile, était âgé de 21 ans. La présence d’une mineure à une heure aussi tardive, seule sur un voilier au cœur du lac, intrigue. Quant à Virgile, nul ne sait s’il a trouvé la mort dans les eaux sombres du lac ou s’il est toujours en vie, dissimulé quelque part dans les environs. Cette affaire éclate au pire moment, en pleine saison touristique, alors que la région s’apprête à accueillir la Coupe de la Ville d’Annecy, l’un des rendez-vous nautiques les plus prestigieux du territoire.

Avec : Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Enzo Monchauzou, Philippe Caroit, Valérie Decobert, Théo Cosset



« Une vie meilleure » :

Habituée à l’effervescence d’un grand commissariat parisien, Cassandre est mutée à Annecy pour se rapprocher de son fils. Cette affectation en province lui pèse d’abord énormément : citadine convaincue, elle peine à s’adapter à un rythme de vie qu’elle juge trop paisible. Mais son regard change rapidement lorsqu’elle se retrouve face à des enquêtes aussi intenses et complexes que celles qu’elle menait à Paris. Une série de crimes secoue alors la région, obligeant Cassandre et sa nouvelle équipe à agir sans délai pour protéger les habitants et éviter que la peur et la méfiance ne s’installent.

Avec : Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Salomée Ugolin, Emilie Gavois-Kahn, Luca Malinowski, Béatrice Agenin, Robin Renucci, Vincent Jouan, Philippe Lelièvre, Maxime Jullia, Antoine Demor

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.