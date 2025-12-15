N’oubliez pas les paroles du 15 décembre : Raphaël fait grimper ses gains



N’oubliez pas les paroles du lundi 15 décembre 2025, 8 victoires pour Raphaël

Dans le détail ce lundi soir, le maestro n’a rien gagné sur la première émission mais il a ensuite remporté la jolie somme de 10.000 euros sur la seconde. Il sera de retour mardi soir pour peut être passer le cap des 50.000 euros de gains !

N’oubliez pas les paroles du 15 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.