Star Academy : pourquoi il n’y a pas de live ce lundi soir ? (15 décembre)



Publicité





Les fans de la Star Academy vont devoir patienter un peu ce soir. Exceptionnellement, il n’y aura pas de live sur la chaîne dédiée de TF1+ Premium. Une absence totalement justifiée… et pour une très bonne raison !











Publicité





Ce soir, les élèves ont troqué le château pour la scène. Ambre, Anouk, Bastiaan, Jeanne, Léa, Mélissa, Sarah, Théo et Victor célèbrent en effet leur qualification pour la grande tournée lors d’un showcase événement au Grand Palais des Glaces à Paris.

L’occasion pour eux de rencontrer leur public et de lui offrir un avant-goût de la tournée à venir, dans une ambiance qui s’annonce festive et chargée d’émotion. Un moment fort pour les académiciens, qui marquent ainsi une nouvelle étape de leur aventure.

Bonne nouvelle toutefois pour les fidèles du live : le retour de la diffusion est prévu en fin de soirée, avec le retour des élèves au château. De quoi prolonger la magie après cette sortie exceptionnelle !



Publicité





A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 15 décembre : Sarah, Ambre et Victor au dessus, Théo se loupe, le résumé complet