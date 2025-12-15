Demain Nous Appartient spoiler : Damien et Jordan prêts à découvrir la vérité ! (vidéo épisode du 18 décembre)



Demain nous appartient spoiler – L’intrigue sur Jack et Lizzie n’en finit plus de surprendre dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Damien a découvert que Clément n’est pas le père de Jack et Lizzie, dans quelques jours, il prépare quelque chose avec la complicité de Jordan…











Au Spoon, c’est la réunion de famille pour Lizzie, Jack, Jordan, Damien, Clément et Théophile, ce dernier ayant été identifié par Audrey comme étant le père des jumeaux. Mais quelque chose cloche, Damien et Jordan cachent quelque chose… Discrètement, Jordan récupère le verre de Théophile en faisant mine d’aider sa mère. Et quand Audrey a le dos tourné, Damien récupère le verre !

Jordan et Damien chercheraient-ils à faire un test adn pour vérifier sa paternité ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2098 du 18 décembre 2025 : Damien et Jordan s’unissent

