N’oubliez pas les paroles du 3 décembre : coup d’arrêt pour Manon, qui égale Laurens

N’oubliez pas les paroles du 3 décembre 2025, 6 victoires pour Manon – Coup d’arrêt pour Manon ce soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». En effet, elle a signé deux nouvelles victoires mais sans gains !


N’oubliez pas les paroles du mercredi 3 décembre 2025, pas de gains pour Manon

Dans le détail ce mercredi soir, sur la première émission, Manon a fait une 5ème clochette pour sa 5ème victoire et elle a ainsi égalé le record de Laurens ! Mais sur la seconde, elle n’a pas fait de clochette et n’a donc pas battu le record. Sur les deux finales, elle n’a remporté aucun gain et sa cagnotte reste donc inchangée à 8000 euros en 6 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 3 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

