Demain Nous Appartient spoiler : Georges prend une lourde décision (vidéo épisode du 8 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Rien ne va plus pour Georges dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’il a été trahi par Mélody quand elle croyait Bastien coupable, Georges a reçu une balle lors de la prise d’otages au commissariat.











Et même s’il va s’en sortir indemne, cette histoire va faire réfléchir Georges. Et dans quelques jours, il va prendre une lourde décision. Seul avec Mélody à l’appartement et alors qu’elle essaie de recoller les morceaux, Georges décide de rompre.

Il explique à Mélody qui n’arrive plus à faire semblant, il préfère faire une pause… Mélody est bouleversée, elle ne s’y attendait pas…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2090 du 8 décembre 2025 : Georges quitte Mélody

