Demain Nous Appartient spoiler : Georges prend une lourde décision (vidéo épisode du 8 décembre)

Par /

Publicité

Demain nous appartient spoiler – Rien ne va plus pour Georges dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’il a été trahi par Mélody quand elle croyait Bastien coupable, Georges a reçu une balle lors de la prise d’otages au commissariat.


Demain Nous Appartient spoiler : Georges prend une lourde décision (vidéo épisode du 8 décembre)
Capture TF1


Publicité

Et même s’il va s’en sortir indemne, cette histoire va faire réfléchir Georges. Et dans quelques jours, il va prendre une lourde décision. Seul avec Mélody à l’appartement et alors qu’elle essaie de recoller les morceaux, Georges décide de rompre.

Il explique à Mélody qui n’arrive plus à faire semblant, il préfère faire une pause… Mélody est bouleversée, elle ne s’y attendait pas…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Bart découvre le plan de Roxane (vidéo épisode du 5 décembre)


Publicité

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2090 du 8 décembre 2025 : Georges quitte Mélody

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

A LIRE AUSSI
Demain Nous Appartient du 3 décembre : Georges blessé pendant la prise d’otages ! (résumé + vidéo épisode 2087 en avance)
Demain Nous Appartient du 3 décembre : Georges blessé pendant la prise d'otages ! (résumé + vidéo épisode 2087 en avance)
Demain Nous Appartient spoiler : Bart découvre le plan de Roxane (vidéo épisode du 5 décembre)
Demain Nous Appartient spoiler : Bart découvre le plan de Roxane (vidéo épisode du 5 décembre)
Demain Nous Appartient spoiler : Arthur arrêté, Karim a tout compris ! (vidéo épisode du 5 décembre)
Demain Nous Appartient spoiler : Arthur arrêté, Karim a tout compris ! (vidéo épisode du 5 décembre)
Raphaël Lenglet rejoint le casting de « Demain nous appartient »
Raphaël Lenglet rejoint le casting de "Demain nous appartient"


Publicité


Retour en haut