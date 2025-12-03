Un Si Grand Soleil du 4 décembre : Bertier ment à Elisabeth ! (résumé épisode 1807 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 4 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1807 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 4 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Alix file travailler, Richard aime bien la voir en femme d’affaires. Il dit avoir passé une nuit formidable, il la rappelle vite. Alix part en disant qu’elle attend son appel. Richard l’interroge sur le fait qu’elle s’est levée cette nuit, elle dit avoir eu un petit creux et s’être perdue… Elle file. Richard semble dubitatif.

Sybille est avec Lucas et Dimitri, elle ne comprend pas pourquoi la marchandise a été contrôlée par la douane et pense que c’est leur faute ! Elle affirme qu’à cause d’eux elle a perdu un paquet de fric. Lucas dit qu’il s’en fiche et l’envoie balader. Sybille leur dit de se tirer, à partir d’aujourd’hui ils ne se connaissent plus ! Lucas craint que le comptable le dénoncer, elle lui conseille de ne pas balancer son nom à la police…



Publicité





Soan et Marie-Sophie font la liste des courses. Soan presse Charlotte, elle a mauvaise mine. Soan pense qu’elle a une énorme gueule de bois mais elle assure qu’il n’y avait pas d’alcool à la soirée et leur demande de leur lâcher la grappe. Soan dit avoir invité Eve et son compagnon ce soir, Charlotte n’apprécie pas…

Dimitri dit à Lucas que Sybille les lâche enfin mais Lucas est septique : elle a perdu une fortune, il a du mal à croire qu’elle leur foute la paix comme ça. Ça l’inquiète, ils vont rester sur leurs gardes et il veut protéger Emma.

Bertier rend visite à Nathalie, elle lui dit que ça lui a fait plaisir qu’il l’appelle. Il dit qu’il voulait prendre des nouvelles et lui parle de Lucas qui travaille chez L Cosmétiques. Il a sous-entendu qu’elle avait des soucis d’argent et ça l’a inquiété. Elle avoue ne pas réussir à trouver d’emploi, elle n’a pas payé son loyer depuis six mois… Mais la bonne nouvelle, c’est qu’elle a réussi à prendre le dessus sur son addiction au jeu. Il la félicite. Elle dit qu’Emma et Lucas l’ont beaucoup aidée, Lucas est un type bien.

Alix montre à José le coffre de Richard. Il dit que c’est un modèle de base qui se craque facilement. Il lui parle du boitier de récupération, il peut lui en avoir un. Mais il fait remarquer que ça n’a pas l’air légal et ça lui pose un problème éthique… Elle lui demande quel est le prix à payer. Il veut 2000 euros en cash c’est non négociable.

Au lycée, Salomé prend des nouvelles de Charlotte, qui la remercie de l’avoir raccompagner. Pablo veut lui parler, il lui demande pardon. Elle dit qu’elle était bourrée, elle n’aurait pas du faire ça. Noura arrive et les observe… Elle entend ensuite Charlotte pleurer dans les toilettes. Elle veut savoir ce qui ne va pas, Charlotte l’envoie balader.

Noura interroge Pablo, qui dit que tout va bien. Mais Noura lui dit qu’elle les a vus discuter et juste après elle est partie pleurer dans les toilettes. Pablo est surpris et avoue : il s’est passé quelque chose hier soir ! Bourrée, elle a essayé de l’embrasser. Il lui a mis un stop. Noura est remontée, elle s’en va sans un mot. Aux toilettes, elle s’en prend à Charlotte ! Elle dit qu’elle ne sait pas ce qui lu a pris, Noura l’insulte et lui dit qu’elle croyait qu’elles étaient amies. Elle lui dit qu’elle est pathétique, elle la dégoûte !

Enric est avec Bertier, il l’interroge sur le soucis avec Lucas la veille. Bertier le couvre, ils ont juste discuté de trucs persos. Enric lui demande si ça a un lien avec la fausse commande, il dit que non : il voulait juste parler de Nathalie. Il s’énerve et s’en va.

Emma rentre, Lucas l’attendait. Il veut qu’elle quitte Montpellier, le plan de Sybille a raté à cause d’un contrôle de douane et il ne la sent pas. Il est convaincu qu’elle ne va pas en rester là et il a du tout dire à Bertier. Emma ne veut pas partir, ou alors avec lui… Lucas assure qu’il ne peut pas abandonner Dimitri.

Soan et Marie-Sophie reçoivent Eve et Manu. Charlotte reste froide. Elle envoie des messages à Noura pour lui demander pardon… Mais elle l’a bloquée ! Quand sa mère lui demande d’aller chercher le cake, elle l’envoie balader. Soan ne comprend pas ce qui lui prend. En cuiisine, Manu veut venir en aide à Charlotte mais elle passe ses nerfs sur le cake. Manu essaie de détendre l’athmosphère.

Elisabeth a déposé plainte, elle retrouve Boris et Bertier. La police pense au piratage ou à une commande passée par l’un d’entre eux. Boris annonce avoir eu le service informatique : il n’y a eu aucune intrusion ! Elisabeth est sous le choc ! Elle demande à Bertier s’il a une idée de qui a pu faire ça, il assure que non…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : un retour, Emma doute, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.