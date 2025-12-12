Pékin Express du 12 décembre 2025 : la demi-finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



« Pékin Express : la route des glaces » au programme TV du vendredi 12 décembre 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour la demi-finale de « Pékin Express : la route des glaces ». Après l’élimination de Kévin et Sophie, les binômes en compétition vont tout donner pour accéder à la grande finale.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







« Pékin Express : la route des glaces », la demi-finale du 12 décembre

Pour cette demi-finale, les binômes s’affronteront au cours de trois épreuves successives. À l’issue de chacune, les premiers décrocheront une amulette tandis que les derniers hériteront d’une redoutée enveloppe noire. Direction le nord du Kazakhstan, une région immense et spectaculaire, dominée par la neige et la glace une grande partie de l’année.

Au programme : trois défis inédits qui mettront les candidats à rude épreuve. Ils commenceront par un hockey-flipper, enchaîneront avec un biathlon revisité à la sauce Pékin Express, puis devront résoudre une énigme en pleine forêt kazakhe. Endurance, patience, précision et ingéniosité seront indispensables pour triompher de ces épreuves éprouvantes. Un véritable test de sang-froid où seuls les plus solides tireront leur épingle du jeu.



La motivation des candidats n’a jamais été aussi grande : chacun vise sa place pour la finale, attendue à Astana. Reste à savoir qui parviendra à se qualifier… et quelle équipe devra subir la redoutable élimination scellée par l’enveloppe noire.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.