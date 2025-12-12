Astrid et Raphaëlle du 12 décembre : le final de la saison 6 ce soir sur France 2



Astrid et Raphaëlle du 12 décembre 2025 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 termine la diffusion de la saison 6 inédite de la série « Astrid et Raphaëlle. Au programme aujourd’hui, le dernier épisode inédit de la saison.





A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Astrid et Raphaëlle du 12 décembre : votre épisode inédit ce soir

Episode 8 – Le Testament

Astrid est conviée par un riche inconnu passionné de puzzles rares à découvrir sa toute dernière acquisition dans son manoir. Mais lorsqu’elle s’y rend avec Raphaëlle, le duo tombe sur une scène inattendue : leur hôte a été assassiné la veille.

Avec Sara Mortensen (Astrid), Lola Dewaere (Raphaëlle), Benoît Michel (Nicolas), Sophia Yamna (Norah), Jean-Louis Garçon (commissaire Carl Bachert), Husky Kihal (Henry Fournier), Jean-Benoît Souilh (William Thomas), Kengo Saïto (Tetsuo), Charlotte Gaccio (Delphine)



Rappel de la présentation de la saison 6

Astrid et Raphaëlle reviennent avec une nouvelle salve d’énigmes encore plus déroutantes ! Parapsychologie, fétiche africain, théorème mathématique, guillotine, procès homérique… et même une apparition diabolique : les deux enquêtrices ne connaîtront aucun répit, alors que leurs vies personnelles s’apprêtent à vaciller.

Raphaëlle, toujours marquée par l’empoisonnement dont elle a été victime, doit composer avec ses séquelles. Fragilisée et traumatisée, elle doit réapprendre à vivre, à travailler, et à repenser sa relation avec Astrid et Nico.

De son côté, Astrid, plus présente que jamais pour soutenir son amie, réalise qu’elle est suivie par un mystérieux inconnu. Son enquête la conduit jusqu’à la famille de Tetsuo, faisant émerger de troublantes interrogations : qui est-il vraiment ? Et que cache-t-il ? L’heure des révélations approche pour les deux couples formés autour de nos héroïnes.

« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV