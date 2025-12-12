Affaire conclue du 12 décembre : ce soir sur France 3, « Le conte de Noël »



Affaire conclue du 12 décembre 2025 – Ce soir, Julia Vignali et l’équipe d’Affaire conclue sont de retour en prime sur France 3. Ils seront sur le terrain pour une émission spéciale Noël.





A suivre sur France 3 dès 21h10 et en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Affaire conclue du 12 décembre 2025 : au programme du prime « Le conte de Noël »

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Affaire conclue offre une soirée exceptionnelle au cœur d’un lieu empreint d’histoire : le château d’Ussé, qui aurait inspiré à Charles Perrault le conte de La Belle au bois dormant.

Dans une atmosphère digne d’un conte de Noël, entre flambeaux, chandelles et carrosse royal, Julia Vignali accueille les téléspectateurs telle une véritable princesse de féerie.



Pour ce prime inédit, une dizaine d’expertises menées par Harold Hessel, Marie Renoir, Yves Cosquéric et Enora Alix se dérouleront dans les salons emblématiques du château — du salon de marbre au salon Vauban, en passant par l’imposante façade du monument.

Les téléspectateurs y découvriront des pièces rares et fascinantes : carnet de bal en or et nacre, vitrine Gallé Art nouveau, vase G. Argy Rousseau, médailler Napoléon, céramique Fernand Léger, et bien d’autres trésors.

Et, grande nouveauté dans Affaire conclue, trois types de ventes seront proposés aux participants :

Les enchères classiques, emblématiques de l’émission ;

La vente à la bougie, où trois chandelles se consument tour à tour et où la dernière flamme détermine le vainqueur ;

La vente sous pli cacheté, riche en suspense, chaque acheteur déposant secrètement son offre avant la révélation finale par Julia.

Chaque séquence rassemblera des acheteurs incontournables du programme, promettant des échanges inattendus et des moments mémorables.

Entre patrimoine, émotion et enchantement, Affaire conclue : Le conte de Noël célèbre l’art, l’histoire et toute la magie des fêtes sur France 3.