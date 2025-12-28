Rugby Top 14 : suivre le match Toulouse / La Rochelle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulouse / La Rochelle en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche décembre 2025 sur Canal+ ! Suite et fin de la 13ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Toulousain reçoit le Stade Rochelais.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





Ce dimanche, le Stade Toulousain reçoit le Stade Rochelais au Stadium de Toulouse pour clôturer la 13ᵉ journée du Top 14. Cette affiche très attendue met aux prises le club toulousain, co-leader du championnat, à une équipe rochelaise en quête de régularité dans la première partie de saison. Toulouse aligne une équipe de très haut niveau avec notamment Antoine Dupont et Romain Ntamack à la charnière, soutenus par un pack solide et des joueurs comme Thomas Ramos ou Teddy Thomas, anciens de La Rochelle.

De son côté, La Rochelle, actuellement dans le milieu de tableau, revient avec des cadres comme Antoine Hastoy après suspension et quelques retours de blessure. Malgré un bilan plus mitigé hors de ses bases, le club maritime reste une formation dangereuse capable de poser des problèmes aux Toulousains, notamment dans les duels physiques et les situations de jeu structuré.



Publicité





Toulouse / La Rochelle la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Pacome ; 14. Niniashvili, 13. Séguret, 12. Daunivucu, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Couillaud ; 7. Jegou, 8. Alldritt (cap;), 6. Fraindt ; 5. Douglas, 4. Dillane ; 3. Atonio, 2. Latu, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Penverne, 18. Botia, 19. Andjiserramatchi, 20. Le Garrec, 21. Seuteni, 22. Bosmorin, 23. Kuntelia.

Toulouse / La Rochelle en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulouse / La Rochelle, 13ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.