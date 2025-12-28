Star Academy, Mélissa sort du silence après son élimination : « je vais être triste »



C’est Mélissa qui a été éliminée de la Star Academy 2025 samedi soir à l’issue de la dixième semaine d’aventure. Après deux mois et demi passés au château, Mélissa s’est confiée à chaud après son élimination.











« Je vais être triste parce que je ne vais plus vous voir tous les jours » a déclaré Mélissa aux professeurs, la gorge nouée, après avoir été éliminée.

Retrouvant son humour, elle a ensuite précisé : « Vous ratez mon auto-portrait et mon tableau chanté / dansé« , grands moments du prime qui n’ont jamais été confiés à Mélissa durant la saison.

Concernant sa famille : « Ils m’ont grave manqués, c’est pour ça que je suis autant souriante et heureuse parce que je sais que je vais les voir !« .



Mélissa va maintenant profiter de ses retrouvailles avec sa famille et ses proches, avec qui elle va passer le réveillon du 31 décembre. Elle devrait poster son premier message sur Instagram lundi et enregistrera son interview vidéo avec Alix Grousset. Elle sera aussi aux côtés de Jeanne dans « Quotidien » avec Yann Barthès le lundi 5 janvier 2026.

