Star Academy du 12 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Par /

Publicité

Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 12 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens au château.


Star Academy du 12 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Capture TF1


Publicité

La journée démarre avec la sonnerie du calendrier de l’avent. Ils découvrent qu’ils auront une émission de radio en direct le soir ! Place ensuite au cours de chant avec Sofia, qui les fait se mettre en chaussons pour qu’ils se sentent chez eux sur scène.

Place ensuite au cours de Papy avec 2 invités de taille : Kad Merad et Michèle Laroque ! Ils vont partir en tournée avec un spectacle et Michelle a écrit des textes de petits sketchs pour eux avec les académiciens. Ils passent les uns après les autres. Et ça finit en danse sur leur hymne !

Fanny et Lucie arrivent pour poursuivre les répétitions. Ils ouvriront le prime sur « Eye of the tiger ». Et les nommés répètent leurs solos pour le prime.


Publicité

Le soir, les élèves retrouvent l’équipe d’NRJ pour le Super Show en direct. Des anciens appellent le standard, comme Lenny et Ema.

Théo appelle ses parents, qui l’encouragent pour le prime. Et tout le monde va se coucher !

Sondage nominations semaine 8

Qui doit rester et participer à la tournée ?

Star Academy, le replay de la quotidienne du 12 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.

A LIRE AUSSI
Star Academy estimations : Anouk toujours en tête, Jeanne, Mélissa et Léo dans un mouchoir ! (SONDAGE)
Star Academy estimations : Anouk toujours en tête, Jeanne, Mélissa et Léo dans un mouchoir ! (SONDAGE)
Emma (Star Academy) rejoint le casting de la prochaine saison de Danse avec les Stars
Emma (Star Academy) rejoint le casting de la prochaine saison de Danse avec les Stars
Star Academy du 11 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 11 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy : les duos et chansons du 9ème prime du 13 décembre dévoilés
Star Academy : les duos et chansons du 9ème prime du 13 décembre dévoilés


Publicité


Retour en haut