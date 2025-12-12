Star Academy du 12 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 12 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens au château.











Publicité





La journée démarre avec la sonnerie du calendrier de l’avent. Ils découvrent qu’ils auront une émission de radio en direct le soir ! Place ensuite au cours de chant avec Sofia, qui les fait se mettre en chaussons pour qu’ils se sentent chez eux sur scène.

Place ensuite au cours de Papy avec 2 invités de taille : Kad Merad et Michèle Laroque ! Ils vont partir en tournée avec un spectacle et Michelle a écrit des textes de petits sketchs pour eux avec les académiciens. Ils passent les uns après les autres. Et ça finit en danse sur leur hymne !

Fanny et Lucie arrivent pour poursuivre les répétitions. Ils ouvriront le prime sur « Eye of the tiger ». Et les nommés répètent leurs solos pour le prime.



Publicité





Le soir, les élèves retrouvent l’équipe d’NRJ pour le Super Show en direct. Des anciens appellent le standard, comme Lenny et Ema.

Théo appelle ses parents, qui l’encouragent pour le prime. Et tout le monde va se coucher !

Sondage nominations semaine 8

Qui doit rester et participer à la tournée ? Anouk Jeanne Léa Léo Mélissa Théo Victor Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 12 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.