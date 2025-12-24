Star Academy du 24 décembre 2025 : immunité, résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 24 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens. Une journée qui commence avec un échauffement vocal avant les évaluations.











Les professeurs convoquent les élèves dans la salle de danse pour leur annonce un rebondissement : c’est eux-mêmes qui vont noter leurs évaluations, les profs vont les suivre depuis le salon !

Bastiaan et Mélissa, les délégués, s’installent au milieu.

Sarah passe la première sur « Sign Of The Times » de Harry Styles. Au château, Sofia dit avoir eu des frissons, elle applaudit ! Les élèves la félicitent.



Anouk a choisi « I See Red » de Everybody Loves An Outlaw. Michaël trouve qu’elle a chanté faux ! Jonathan a adoré sa danse. Les élèves ont adoré.

Bastiaan passe sur « Melodrama » de Théodora & Disiz. Pour la danse, tout le monde est unanime. Pour le chant, Mélissa et Ambre pensent qu’il aurait pu en faire encore plus. Sofia n’a pas été convaincue, elle a trouvé sa proposition « petite ».

Léa, Mélissa et Théo chantent « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche. Les profs ont trouvé la presta de Théo magnifique. Pour Mélissa, Jonathan annonce que la danse était la plus mauvaise de ces évaluations.

Ambre chante « Tatoo » de Laureen. Michaël pense que c’est un mauvais choix de titre. Les académiciens ont aimé. Pour Marlène, ça manquait de nuances.

Victor termine sur « Sign Of The Times » de Harry Styles. Sofia applaudit !

Après les évaluations, les élèves découvrent les profs dans leurs chambres. Après leur départ, ils font la sieste quand la sonnerie du calendrier de l’avent retentit. Ils doivent tirer au sort un élève et lui faire une déclaration en chansons !

Charlotte Cardin appelle les élèves. Elle explique qu’elle aurait du venir début décembre mais elle a perdu son grand-père. Elle s’excuse, elle promet de venir après les fêtes.

Autour du piano, les académiciens se font leurs chansons.

Connexion avec le château pour l’annonce de l’immunité par Michaël : c’est Léa qui décroche l’immunité !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 22 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.