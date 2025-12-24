Ici Tout Commence spoiler : la surprenante demande de Joséphine à Loup (vidéo épisode du 29 décembre)



Ici tout commence spoiler – Joséphine et Loup vont finalement craquer et se mettre ensemble dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, ces deux là sont au lit quand Loup reçoit un message vocal d’Anouk. Elle a eu une idée pour le Double A, en tant que second Loup doit filer travailler.











Mais Joséphine a d’autres projets… C’est les vacances et elle a bien envie de profiter de la journée avec Loup. Elle le prend par les sentiments et lui demande de mentir à la cheffe Revero en envoyant un message pour dire qu’il est malade… Loup finit par céder, il accepte de mentir pour passer la journée ensemble. Joséphine propose d’aller au marché de Noël…

Anouk va-t-elle découvrir le mensonge de Loup, qui pourrait bien lui coûter sa place ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1338 du 27 décembre 2025 : Loup va mentir à Anouk

