Star Academy : Sarah, Mélissa et Théo nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Par /

Publicité

Star Academy 2025 nominations semaine 10, sondage – Alors que c’est en ce moment que se déroule le prime des évaluations de la Star Academy 2025, on connait enfin les noms des trois élèves nominés !


Star Academy : Sarah, Mélissa et Théo nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)
Capture TF1


Publicité

A l’issue des évaluations de chant, danse et théâtre, les trois moins bonnes moyennes de la soirée sont celles de Sarah, Mélissa et Théo.

Le public vote désormais pour sauver 2 d’entre eux, le dernier sera éliminé et ne retournera pas au château ce soir !

SONDAGE nominations semaine 10

Qui doit rester ?


Publicité

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.

A LIRE AUSSI
Star Academy du 27 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 27 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 27 décembre : le prime des évaluations ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)
Star Academy du 27 décembre : le prime des évaluations ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)
Star Academy du 26 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 26 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy 2025 : les salaires astronomiques des profs enfin révélés !
Star Academy 2025 : les salaires astronomiques des profs enfin révélés !


Publicité


Retour en haut