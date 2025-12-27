Star Academy : Sarah, Mélissa et Théo nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)



Star Academy 2025 nominations semaine 10, sondage – Alors que c’est en ce moment que se déroule le prime des évaluations de la Star Academy 2025, on connait enfin les noms des trois élèves nominés !











A l’issue des évaluations de chant, danse et théâtre, les trois moins bonnes moyennes de la soirée sont celles de Sarah, Mélissa et Théo.

Le public vote désormais pour sauver 2 d’entre eux, le dernier sera éliminé et ne retournera pas au château ce soir !

SONDAGE nominations semaine 10

Qui doit rester ?

Mélissa Sarah Théo Résultats Vote

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.