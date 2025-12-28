Zone Interdite du 28 décembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Zone Interdite du 28 décembre 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Travaux, rénovation, décoration : un nouveau chez soi sans déménager ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 28 décembre : « Travaux, rénovation, décoration : un nouveau chez soi sans déménager »

Arrivée d’un nouveau-né, adolescents qui prennent de l’espace, télétravail devenu incontournable… Les évolutions de la vie familiale conduisent souvent à repenser son logement. Mais face à l’explosion des prix de l’immobilier et à la hausse des taux d’intérêt, déménager n’est pas toujours une option. Alors, de plus en plus de Français choisissent de transformer leur habitat : agrandir, réaménager ou repenser totalement leur maison pour créer un nouveau cadre de vie, sans quitter les lieux. Extension, surélévation, redistribution des espaces… Ces familles livrent leurs astuces et leurs idées pour gagner des mètres carrés.

Dans le Nord, Lucie et Romain s’apprêtent à accueillir un deuxième enfant. Pour offrir une chambre à ce futur bébé, ils se lancent un défi ambitieux : construire eux-mêmes une extension en bois accolée à leur petite maison. À la clé, près de 50 m² supplémentaires, mais aussi de nombreux sacrifices et beaucoup d’huile de coude.



En Normandie, Antoine et Audrey ont eu un véritable coup de cœur pour une longère achetée il y a cinq ans. Depuis, la famille s’est agrandie et la maison ne correspond plus à leurs besoins. Accompagnés par une architecte, ils ont choisi de revoir entièrement l’agencement intérieur, tout en continuant à vivre sur place pendant les travaux. Une cohabitation parfois tendue avec les ouvriers, d’autant plus que le chantier accumule les retards et met les nerfs du couple à rude épreuve.

En Isère, Kamilia ressent le besoin d’un espace à elle pour télétravailler sereinement. Avec son mari Adrien, elle opte pour une solution spectaculaire : surélever le toit de leur maison. Grâce à une technique de surélévation en bois de plus en plus prisée, ils gagnent un étage en quelques jours seulement. Pour réduire le budget, le couple réalise lui-même les finitions intérieures, au prix d’un chantier éprouvant.

À Paris enfin, Gautier, 15 ans, et sa sœur Margot, 9 ans, partagent la même chambre depuis toujours. Une situation devenue compliquée à l’adolescence. Sans changer d’appartement, leurs parents ont trouvé une astuce ingénieuse pour offrir à chacun son propre espace et retrouver l’harmonie familiale.