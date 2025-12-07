Un Si Grand Soleil spoilers : une réconciliation, Claire prête à tout, les résumés jusqu’au 26 décembre 2025



Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 26 décembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend fin décembre dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 22 au vendredi 26 décembre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire Claire est prête à tout pour venir en aide à Hélène en prison… Alors que Claire a accepté une mission en prison, elle apprend qu’il est arrivé quelque chose à Hélène et elle va tout tenter pour pouvoir la voir.

Pendant ce temps là, Alix est en guerre avec Chaligny et contre toute attente, Lucas lui tend la main ! Ces deux là semblent finalement prêts à se réconcilier.



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 22 au 26 décembre 2025

Lundi 22 décembre 2025 (épisode 1819) : Tandis qu’Alix se démène pour doubler Chaligny, Claire et Florent apprennent ce qui est arrivé à Hélène en prison.

Mardi 23 décembre 2025 (épisodes 1820) : A l’hôpital, David se retrouve à devoir prendre des risques. Quant à Alix et Chaligny, la guerre ne fait que commencer.

Mercredi 24 décembre 2025 (épisode 1821) : Alors que Salomé s’inquiète de l’influence de Sacha sur Charlotte, Claire reçoit une visite inattendue et embarrassante.

Jeudi 25 décembre 2025 (épisode 1822) : Claire s’implique dans une histoire compliquée et se retrouve à devoir mentir à Kira. Pendant ce temps, Sacha en demande toujours plus à Charlotte.

Vendredi 26 décembre 2025 (épisode 1823) : Lucas tend finalement la main à Alix : est-ce le début de la réconciliation ? De son côté, Claire cherche un moyen d’infiltrer la cellule d’Hélène en prison.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 8 au 12 décembre 2025 en cliquant ICI

du 15 au 19 décembre 2025 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.